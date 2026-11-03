Экипаж разбившегося во Флориде бизнес-джета Learjet 60 незадолго до катастрофы сообщил об обледенении и турбулентности. Следователи также обнаружили признаки возможного разрушения самолёта ещё до столкновения с землёй. Об этом заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Том Чепмен, сообщает Fox News.

По предварительной хронологии NTSB, самолёт находился на высоте около 10,7 километра. Пилоты доложили о небольшом обледенении, которое считали управляемым, и умеренной турбулентности. Затем экипаж сообщил об осадках и запросил разрешение подняться примерно до 11,3 километра.

Диспетчер согласовал набор высоты, однако менее чем через 30 секунд с борта поступило сообщение о снижении, а затем сигнал бедствия. Пилоты также доложили о превышении скорости и стремительной потере высоты.

Версия разрушения в воздухе остаётся предварительной. Обломки обнаружили возле спортивных площадок, предприятий и жилых домов. Следователи изучают, какую роль могли сыграть обледенение и турбулентность; причина катастрофы пока не установлена.

Самолёт потерпел крушение 1 ноября в округе Палм-Бич. Он выполнял рейс из Остина в Техасе на Багамские острова. Все девять находившихся на борту человек — семь пассажиров и двое членов экипажа — погибли.

Специалисты также выясняют, был ли на самолёте в момент катастрофы речевой самописец. Документы о техническом обслуживании подтверждают его установку, но наличие устройства на борту ещё предстоит проверить.

Ранее Life.ru сообщал, что среди погибших оказались 45-летний основатель Retention.com и RB2B Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп и двое детей. Их дочери Эмме было четыре года, сыну Чарли — два. Вместе с ними летели друзья семьи и няня.

Адам Робинсон — американский IT-предприниматель, сооснователь Retention.com и RB2B. До запуска собственных проектов он работал трейдером в Lehman Brothers и Barclays Capital, затем создал сервис email-маркетинга Robly. По данным Retention.com, история компании началась в 2019 году с запуска GetEmails — платформы для идентификации ранее анонимных посетителей сайтов и формирования аудиторий для рассылок. Впоследствии бизнес расширился: компания разрабатывает инструменты работы с клиентскими данными для интернет-магазинов, рекламы и продаж. По словам самого Робинсона, за четыре года он довёл годовую регулярную выручку Retention.com до 22 миллионов долларов без привлечения внешнего финансирования.