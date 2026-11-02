Экипаж Learjet 60, разбившегося в американском городе Гринэкрес, незадолго до катастрофы сообщал об обледенении, умеренной турбулентности и попадании в осадки. Затем пилоты доложили о стремительном снижении, которое достигло 22 тыс. футов в минуту, и предупредили диспетчера о неминуемом столкновении с землёй. Расшифровка радиообмена опубликована после гибели девяти человек на борту.

Переговоры диспетчера с экипажем бизнес-джета. Видео © Telegram / SHOT

Согласно записи переговоров, первоначально экипаж N722BD сообщил об умеренной турбулентности. Диспетчер запросил температуру наружного воздуха, после чего пилот назвал значение −47 градусов Цельсия и добавил, что экипаж борется с обледенением. Он также попросил сообщить, если впереди условия полёта станут лучше.

Позднее самолёт попал в зону осадков. На записи пилот запросил набор высоты до эшелона FL370 (37 тыс. футов). Диспетчер разрешил манёвр. Однако вскоре после этого характер переговоров резко изменился. Сначала экипаж сообщил о снижении со скоростью 8 тыс. футов в минуту. Затем пилот заявил о превышении скорости и потере высоты уже на 20 тыс. футов в минуту. Диспетчер предложил действовать по усмотрению экипажа и попросил сообщить, какая помощь требуется.

«Мы разобьёмся о землю. Посмотри наружу, Джефф, посмотри наружу! Чёрт возьми, у нас не осталось времени», — сказала пилот. После этого диспетчер несколько раз пытался установить связь с самолётом, однако ответа не получил.

Напомним, Learjet 60 с регистрационным номером N722BD потерпел крушение 1 ноября в городе Гринэкрес округа Палм-Бич. Самолёт выполнял рейс из Остина, штат Техас, в аэропорт Норт-Эльютера на Багамах. На борту находились девять человек, все они погибли. Воздушное судно упало на территорию жилого района, после удара начался пожар.