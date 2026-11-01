Бизнес-джет Learjet 60 потерпел крушение в городе Гринэкрес американского штата Флорида. Воздушное судно упало на территорию парка мобильных домов, после столкновения начался пожар. По неподтверждённым сообщениям местных властей, в результате катастрофы есть «многочисленные жертвы».

Бизнес-джет Learjet 60 рухнул на одну из улиц во Флориде. Видео © X / Breaking911 / Sardar Shafqat Ali Khan / MAGAVoice / Value

По предварительной информации, самолёт вылетел из Остина, штат Техас. Местное издание BocaNewsNow со ссылкой на радиолокационные данные сообщило, что перед падением Learjet резко потерял высоту: воздушное судно снижалось с отметки чуть выше 8 тыс. футов (около 2,4 тыс. метров). Редакция предупредила, что сведения о маршруте и параметрах полёта пока предварительные.

Катастрофа произошла в районе пересечения Military Trail и 10th Avenue North, между Cresthaven Boulevard и 10th Avenue North. После удара возник сильный пожар. Перед столкновением с домом самолёт мог задеть дерево и оборвать линии электропередачи. На месте остались обгоревшие обломки воздушного судна и разрушенный мобильный дом.

Пожарно-спасательная служба округа Палм-Бич объявила происшествие инцидентом с массовым числом пострадавших. Больницы получили соответствующее предупреждение. Позднее New York Post сообщила о нескольких погибших со ссылкой на экстренные службы. При этом власти пока не обнародовали окончательное число жертв и не уточнили, находились ли люди в доме во время столкновения.

Разбившийся самолёт идентифицировали как Learjet 60 с регистрационным номером N722BD и заводским серийным номером 271. Согласно данным реестра Федерального управления гражданской авиации США, воздушное судно зарегистрировано на компанию LR60271 LLC из Уилмингтона, штат Делавэр. Самолёт рассчитан на 11 мест и числится в документах чартерного оператора Aurora Aviation Inc. По данным FlightRadar24, 1 ноября самолёт вылетел из Остина (штат Техас) в направлении острова Норт-Эльютера на Багамах. Фактическое время отправления указано как 09:37, плановое прибытие — 12:09. Статус рейса указан как «unknown».

После крушения офис шерифа округа Палм-Бич сообщил о начале расследования. Власти перекрыли Military Trail в обоих направлениях и рекомендовали автомобилистам выбирать объездные маршруты. Пожарно-спасательная служба предупредила, что работы на месте происшествия займут продолжительное время.

А ранее у резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger. Такие же установки появились возле международного аэропорта имени американского лидера, расположенного примерно в пяти километрах от поместья. Военную технику перебросили в Палм-Бич около двух недель назад на фоне усиленных мер безопасности. AN/TWQ-1 Avenger предназначен для противовоздушной обороны ближнего действия. Комплекс оснащён пусковыми установками для ракет Stinger и способен поражать воздушные цели, в том числе беспилотники.