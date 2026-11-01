Самолёт British Airways, который направлялся из Лондона на испанский остров Пальма-де-Майорка, прервал полёт и взял курс обратно на британскую столицу. Экипаж включил аварийный сигнал с кодом 7700. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24.

Лайнер вылетел из лондонского аэропорта Гатвик в 19:23 мск и направился на юг. Однако вскоре экипаж передал сигнал о чрезвычайной ситуации. К 20:50 мск самолёт уже возвращался в сторону Лондона и постепенно терял высоту.

Код 7700 пилоты используют при возникновении общей нештатной ситуации на борту. Сам по себе этот сигнал не означает, что самолёту грозит катастрофа, но сообщает диспетчерам о чрезвычайной ситуации.