Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II пять с половиной часов патрулировал российские границы, дважды обогнув Калининградскую область и совершив манёвры возле стран Балтии, пишет РИА «Новости».

Борт поднялся с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:47 мск. Сначала разведчик направился к Калининградской области, которую обогнул по широкой дуге, а затем продолжил движение вдоль российских границ с прибалтийскими государствами.

Выполнив небольшую петлю, самолёт вернулся к Калининградской области по прежнему маршруту. Там он совершил ещё один облёт региона, после чего взял курс обратно на румынский аэродром. Манёвры возле российских рубежей продолжались с 11:50 до 17:20 мск.

ARTEMIS II создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, который американская компания Leidos переоборудовала для ведения разведки. Самолёт оснащён специальной аппаратурой для сбора информации и регулярно выполняет задания над Балтийским и Чёрным морями.

Подобные полёты вблизи Калининградской области стали почти что регулярными. В начале октября американский разведывательный самолёт ARTEMIS II вновь заметили над Польшей, Литвой и нейтральными водами Балтийского моря, где он выполнял круговые манёвры вокруг российского региона. По информации авиадиспетчерских служб Евросоюза, борт находился на высоте более десяти километров и не использовал обычные гражданские воздушные трассы.

Тогда же выяснилось, что разведчик уже совершал аналогичный вылет несколькими днями ранее. В обоих случаях самолёт использовал воздушное пространство соседних с Россией государств, а после завершения патрулирования возвращался в Румынию. На той же неделе ARTEMIS II фиксировали над странами Балтии и в районе Финского залива.