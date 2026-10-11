Самолёт-разведчик НАТО более семи часов летал над Чёрным морем

Разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, провёл более семи часов над Чёрным морем в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, борт курсировал над южной частью акватории, многократно перемещаясь с запада на восток и обратно. Высота полёта составляла около 10,5 километра.

При этом самолёт оставался над нейтральными водами, не заходил в воздушное пространство прибрежных государств и не использовал маршруты, предназначенные для гражданской авиации.

ARTEMIS II базируется на аэродроме в румынской Констанце. Обычно разведчик совершает вылеты по будним дням, выполняя задачи над Чёрным морем, странами Прибалтики и в районе Калининградской области.

Источник обратил внимание, что воскресные полёты этого борта происходят крайне редко. При этом над Чёрным морем самолёт уже появлялся на текущей неделе. Конкретные задачи последнего вылета не раскрываются.

В начале месяца самолёт-разведчик ARTEMIS II дважды за неделю заметили над Чёрным морем. Тогда борт также следовал над южной частью акватории вне гражданских воздушных трасс. В течение той же недели разведчик дважды выполнял полёты в районе Калининградской области, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря.