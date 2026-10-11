Военный самолёт НАТО пролетел недалеко от Калининградской области

Военно-транспортный самолёт Германии Airbus A400M Atlas, вылетевший с эстонской авиабазы Амари, пролетает над Балтийским морем неподалёку от Калининградской области. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Борт вылетел около 13:15 UTC (16:15 мск) и направился в сторону Балтийского моря. К 17:00 мск самолёт находился над акваторией неподалёку от Калининградской области и следовал на юго-запад.

На этой неделе немецкий A400M уже несколько дней совершал полёты в Прибалтике. Ранее борт кружил над Балтийским морем в районе шведских островов.

Ранее над Чёрным морем заметили американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Борт пролетел на значительном удалении от Крым и через некоторое время направился в сторону Грузии.