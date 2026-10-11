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Опубликовано 11 октября, 17:33

Военный самолёт НАТО пролетел недалеко от Калининградской области

Airbus A400M Atlas. Обложка © ТАСС / Zuma

Airbus A400M Atlas. Обложка © ТАСС / Zuma

Военно-транспортный самолёт Германии Airbus A400M Atlas, вылетевший с эстонской авиабазы Амари, пролетает над Балтийским морем неподалёку от Калининградской области. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Борт вылетел около 13:15 UTC (16:15 мск) и направился в сторону Балтийского моря. К 17:00 мск самолёт находился над акваторией неподалёку от Калининградской области и следовал на юго-запад.

На этой неделе немецкий A400M уже несколько дней совершал полёты в Прибалтике. Ранее борт кружил над Балтийским морем в районе шведских островов.

По несколько часов туда-обратно: Шведский самолёт-разведчик вновь заметили над Чёрным морем
По несколько часов туда-обратно: Шведский самолёт-разведчик вновь заметили над Чёрным морем

Ранее над Чёрным морем заметили американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Борт пролетел на значительном удалении от Крым и через некоторое время направился в сторону Грузии.

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Матвей Константинов
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