Самолёт-разведчик США совершил серию манёвров в сотнях километров от Крыма

Американский военный самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II заметили над Чёрным морем на значительном удалении от Крымского полуострова. Воздушное судно совершило несколько разворотов над восточной частью акватории, после чего направилось в сторону Грузии. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полётов.

Согласно опубликованной информации, самолёт поднялся с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану и взял курс на восток. Примерно в 10:50 по московскому времени он находился в нескольких сотнях километров от Крыма. При этом разведчик продолжал движение над морем, не приближаясь непосредственно к побережью полуострова.

После 11:00 траектория воздушного судна изменилась. В районе турецкого Трабзона борт приступил к выполнению повторяющихся манёвров, описывая петли над восточной частью Чёрного моря. Около 13:00 самолёт направился дальше на восток, в сторону грузинского побережья. Конкретные задачи этого вылета не раскрываются.

ARTEMIS II представляет собой специализированную платформу радиоэлектронной разведки, созданную на основе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Переоборудованием машины занималась американская компания Leidos. Установленная аппаратура предназначена для обнаружения, перехвата и анализа электронных сигналов на значительном расстоянии.

Ранее Life.ru сообщал о повторном появлении американского разведывательного самолёта ARTEMIS II над нейтральными водами Чёрного моря. Во время полёта 3 октября борт также прибыл из Румынии и курсировал над южной частью акватории. По информации авиадиспетчерских служб, высота составляла около десяти километров, а маршрут пролегал за пределами гражданских воздушных коридоров.