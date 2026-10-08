По несколько часов туда-обратно: Шведский самолёт-разведчик вновь заметили над Чёрным морем

Шведский самолёт радиолокационной разведки четвёртый день подряд выполняет полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Его появление вновь зафиксировали 8 октября, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идёт о Gulfstream S102B Korpen, который в начале недели перебросили с авиабазы Мальмен в Бухарест. Теперь борт поднимается в воздух из румынской столицы и по несколько часов курсирует над акваторией с запада на восток и обратно. При этом в воздушное пространство прибрежных государств он не заходит.

Накануне Korpen провёл в небе почти семь часов вместе с зарегистрированным в США Bombardier Artemis II, базирующимся в Констанце. Собеседник агентства назвал одновременную работу двух разведывательных машин достаточно редким случаем. При этом он не исключил, что подобные совместные вылеты могут повториться.

Такие миссии обычно проходят на высоте до 13,5 километра. Маршруты прокладывают вне коридоров, которыми пользуется гражданская авиация. Ожидается, что и нынешний вылет продлится несколько часов.

Шведские разведывательные борта уже появлялись над Чёрным морем сериями. В мае Life.ru писал, что Gulfstream ВВС Швеции третий день подряд курсировал над акваторией, причём отдельные вылеты продолжались по шесть-семь часов. В сентябре такой же Gulfstream S102B Korpen фиксировали неподалёку от российских границ. Тогда он работал со стороны Финляндии, а ранее аналогичные маршруты отмечали и в районе Чёрного моря.