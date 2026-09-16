Самолёт ВВС Швеции провёл разведку у границ России вслед за дроном НАТО

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen совершил очередной полёт вблизи российских границ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушного движения.

Борт поднялся в воздух с финского аэродрома Тампере-Пирккала около 10:46 мск и направился в сторону северо-востока Финляндии. Позднее самолёт находился примерно в 50 километрах от российской границы, двигаясь над территорией Финляндии.

Gulfstream S102B Korpen используется шведскими ВВС для задач радиоэлектронной разведки и сбора информации. Подобные полёты в районе российских границ фиксируются регулярно. Ранее такие борта также замечали у западных рубежей России и в районе Чёрного моря.

Но самолёт не первый за сегодня вёл разведку у наших границ. Утром сообщалось, что разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix снова появился в районе Чёрного моря после отсутствия в этом районе с начала сентября.