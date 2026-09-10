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Опубликовано 10 сентября, 13:45

Самолёт-разведчик НАТО впервые с начала сентября замечен над Чёрным морем

Самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS. Обложка © Wikipedia / United States Army

Самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS. Обложка © Wikipedia / United States Army

Самолёт-разведчик НАТО Bombardier Artemis II впервые с начала сентября заметили над нейтральными водами Чёрного моря. Борт находится в воздухе уже шестой час, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолёт постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и совершает полёты практически ежедневно. Однако в сентябре до сегодняшнего дня его фиксировали главным образом в районе стран Балтии и Калининградской области.

«Первый раз с начала сентября он замечен над южной частью акватории Чёрного моря, вдоль которой он движется с запада на восток и обратно», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас Artemis II курсирует на высоте более 10,5 километра и не использует воздушные коридоры гражданской авиации. В воздушное пространство прибрежных государств самолёт не заходит, за исключением Румынии, где выполняет развороты, в том числе неподалёку от границы с Украиной.

Ранее в сентябре этот же борт несколько раз совершал полёты вокруг Калининградской области, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря.

В августе продолжительность одного из полётов Artemis II над Чёрным морем превысила восемь часов. Life.ru тогда рассказывал, что разведчик около восьми с половиной часов курсировал над южной частью акватории, двигаясь с запада на восток и обратно.

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Александра Вишнякова
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