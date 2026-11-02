На борту бизнес-джета, рухнувшего на жилой район во Флориде, находились девять человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. Поскольку самолёт упал на территорию жилого комплекса с мобильными домами, в результате катастрофы могли погибнуть и люди на земле.

Крушение самолёта в США. Видео © X / WBC24

Американские СМИ со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу сообщают о «нескольких» погибших. По данным министра транспорта США Шона Даффи, все девять человек на борту бизнес-джета погибли.

По предварительным данным, разбившимся воздушным судном был бизнес-джет Learjet 60 стоимостью около двух миллионов долларов. Перед падением самолёт задел дерево и оборвал линии электропередачи. После удара на месте крушения вспыхнул пожар, а на дороге образовалась крупная воронка.

Как ранее писал Life.ru, самолёт вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамы. Перед катастрофой Learjet резко пошёл вниз. Воздушное судно начало терять высоту с отметки чуть выше 2,4 тысячи метров.