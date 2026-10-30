Три человека погибли при столкновении двух вертолётов в США
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Три человека погибли при столкновении двух вертолётов в американском штате Орегон. Авиакатастрофа произошла к северу от города Макминвилл. Об этом сообщил офис шерифа округа Ямхилл.
По данным ведомства, около 14:10 по местному времени (00:10 мск 30 октября) очевидцы сообщили о столкновении вертолётов на пересечении шоссе Эмити-Дэйтон и дороги Кринксхэнк-роуд.
«Правоохранители и медики подтвердили, что на борту вертолета Robinson находились два человека, ещё один был на борту [вертолёта] Airbus. Все трое погибли», — сообщил офис шерифа.
На борту Robinson R22 находились пилот-инструктор из Техаса и его ученик из Великобритании. Вертолётом Airbus управлял 38-летний житель Орегона.
Причины столкновения пока неизвестны. Обстоятельства аварии выясняют Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США.
Ранее в Боснии и Герцеговине потерпел крушение вертолёт военного контингента Евросоюза EUFOR. По предварительным данным, погибли три человека. Авария произошла 29 октября недалеко от города Брчко.
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