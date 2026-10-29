Три человека погибли при крушении вертолёта EUFOR в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине потерпел крушение вертолёт военного контингента Евросоюза EUFOR. По предварительным данным, погибли три человека. Авиакатастрофа произошла 29 октября неподалёку от города Брчко, сообщает портал Klix.

По информации местных СМИ, воздушное судно упало в районе населённого пункта Горице. Вертолёт получил серьёзные повреждения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи.

Командование EUFOR подтвердило факт крушения своего воздушного судна. В военной миссии уточнили, что авария произошла во время планового полёта в районе Брчко.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Падение вертолёта также не привело к повреждению жилых зданий, автомобилей и другой гражданской инфраструктуры.

Место крушения оцепили сотрудники полиции округа Брчко. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств происшествия. Причины падения воздушного судна пока неизвестны.

Ранее в Воронежской области при крушении военного вертолёта Ми-8 погибли три человека. Авиакатастрофа произошла 1 октября примерно в 80 километрах от Воронежа. По предварительным данным, все трое находившихся на борту членов экипажа погибли. Причины происшествия устанавливались.