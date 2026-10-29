68 погибших и вопросы к властям: Крушение поездов грозит Санчесу кризисом перед выборами

Железнодорожная катастрофа в Испании, унёсшая жизни не менее 68 человек, может обернуться политическим кризисом для правительства Педро Санчеса. Как пишет El País, трагедия способна изменить ход кампании перед всеобщими выборами 29 ноября.

Оппозиция и партнёры правящей коалиции требуют установить причины столкновения и ответственность властей. Санчес пока поддерживает министра транспорта Оскара Пуэнте, однако его заявление о «неприемлемости» двух подобных происшествий за год после 35 лет без таких аварий породило предположения о возможной отставке министра.

По оценке издания, вопрос о кадровых решениях может встать после завершения трёхдневного траура и появления новых результатов расследования. Об отставке Пуэнте пока не объявляли.

Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо воздерживается от требований об увольнениях. При этом он призвал организовать независимую проверку железнодорожной инфраструктуры и расследовать катастрофу без вмешательства властей.