68 погибших и вопросы к властям: Крушение поездов грозит Санчесу кризисом перед выборами
El País: Катастрофа поездов в Испании грозит кризисом правительству Санчеса
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Железнодорожная катастрофа в Испании, унёсшая жизни не менее 68 человек, может обернуться политическим кризисом для правительства Педро Санчеса. Как пишет El País, трагедия способна изменить ход кампании перед всеобщими выборами 29 ноября.
Оппозиция и партнёры правящей коалиции требуют установить причины столкновения и ответственность властей. Санчес пока поддерживает министра транспорта Оскара Пуэнте, однако его заявление о «неприемлемости» двух подобных происшествий за год после 35 лет без таких аварий породило предположения о возможной отставке министра.
По оценке издания, вопрос о кадровых решениях может встать после завершения трёхдневного траура и появления новых результатов расследования. Об отставке Пуэнте пока не объявляли.
Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо воздерживается от требований об увольнениях. При этом он призвал организовать независимую проверку железнодорожной инфраструктуры и расследовать катастрофу без вмешательства властей.
Составы столкнулись 28 октября в испанской провинции Толедо на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия. Два вагона упали с насыпи. В поездах находились в общей сложности более 540 пассажиров, 68 из них погибли. Министр транспорта Испании связал столкновение поездов со сбоем компьютеров. По его словам, после отключения системы безопасности LZB шесть составов остановились, но затем диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить движение. Впоследствии он врезался в стоявший на путях состав Iryo.