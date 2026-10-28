Два пассажирских поезда столкнулись в Испании: много жертв и пострадавших

Два пассажирских поезда столкнулись утром 28 октября в испанской провинции Толедо. Очевидцы сообщают о многочисленных жертвах и пострадавших, пишет El País. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

Столкновение поездов в Испании. Видео © Х / capitalradiob

Газета ABC со ссылкой на источники сообщила о жертвах. Официально подтверждённого числа погибших и раненых пока нет. По данным железнодорожного оператора инфраструктуры Adif, в аварию попали составы Renfe и Iryo на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия. Движение по ней приостановлено. Столкновение произошло в районе Урды.

На место направили пожарных, сотрудников гражданской защиты и медиков. В оказании помощи задействованы три медицинских вертолёта и две реанимационные бригады. Причины столкновения и масштаб последствий уточняются.

Ранее в Пакистане пассажирский поезд сошёл с рельсов, в результате чего погибли не менее пяти человек, ещё свыше 30 получили травмы.