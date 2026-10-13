Пятеро погибших и десятки раненых: Появилось видео с места крушения пассажирского поезда в Пакистане

В Пакистане пассажирский поезд сошёл с рельсов, в результате чего погибли не менее пяти человек, ещё свыше 30 получили травмы. Как сообщает Euronews, катастрофа произошла утром 13 октября недалеко от города Мултан в провинции Пенджаб.

В Пакистане при сходе поезда с рельсов погибли минимум пять человек. Видео © Х / Shafek Koreshe

Поезд Rehman Baba Express следовал из Карачи в Пешавар. Около 5:15 по местному времени состав сошёл с путей в районе железнодорожной станции Шер-Шах. Все 14 вагонов оказались за пределами полотна, несколько из них перевернулись, заблокировав находившихся внутри пассажиров.

К месту трагедии оперативно прибыли спасатели, полицейские и медики. В разборе повреждённых конструкций также участвовали местные жители, а для подъёма искорёженных вагонов задействовали краны. Раненых доставили в больницу Ништар в Мултане, где как минимум один человек находился в критическом состоянии.

В Пакистанских железных дорогах сообщили о завершении эвакуации всех пассажиров. Движение поездов на повреждённом участке приостановили, направив туда восстановительный состав и медицинское подразделение. Причины аварии пока не установлены, начато расследование.

Премьер-министр страны Шахбаз Шариф поручил ускорить спасательные работы. Он также потребовал обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью. Власти продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Руан — Кан сошёл с рельсов во Франции. Пострадали 44 человека. Инцидент произошёл в Нормандии. Поезд оказался вне путей рядом с коммунами Клеон и Турвиль-ла-Ривьер в департаменте Приморская Сена.