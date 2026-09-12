Во Франции поезд Руан — Кан сошёл с рельсов, пострадали 44 человека
Пассажирский поезд, следовавший из Руана в Кан, сошёл с рельсов вечером 11 сентября в Нормандии. По обновлённым данным BFMTV, которые приводит Entrevue, пострадали 44 человека. Один из них нуждается в экстренной медицинской помощи.
Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rouen le mag
Авария произошла около 19:45 по местному времени возле коммун Клеон и Турвиль-ла-Ривьер в департаменте Приморская Сена. Префектура первоначально сообщила примерно о 200 пассажирах на борту.
По предварительным сведениям, состав столкнулся с неустановленным предметом. Обстоятельства происшествия выясняются.
Власти активировали оперативный штаб и план помощи при большом числе пострадавших. Раненым оказывали помощь возле состава, для пассажиров, не получивших травм, организовывали дальнейшую перевозку.
Движение между Руаном и Каном остановили в обоих направлениях. Авария также нарушила работу железнодорожных маршрутов Париж — Руан — Гавр и Руан — Амьен.
Ранее Life.ru рассказывал, как пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде в Польше. По данным спасателей, с рельсов сошли все шесть вагонов. Первоначально экстренные службы сообщили о 20 пострадавших, позднее стало известно, что один из тяжелораненых скончался.
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Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rouen le mag