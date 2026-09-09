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Опубликовано 9 сентября, 13:57

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Польше, 20 человек пострадали и 1 погиб

Обложка © X/ HINT News

Обложка © X/ HINT News

Один человек погиб после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Польше. Ранее Государственная пожарная служба республики сообщала о 20 пострадавших.

Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Польше. Видео © X/ HINT News

После удара состав частично сошёл с рельсов. По данным спасателей, с путей сошли все шесть вагонов поезда. Первоначально сообщалось, что четыре человека получили тяжёлые травмы. Позднее польские экстренные службы уточнили, что один из них скончался.

На месте продолжают работать спасательные службы. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

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В августе в Великобритании за одни сутки с рельсов сошли два пассажирских поезда. В результате первого инцидента пострадали 11 человек. Вторая авария оказалась менее серьёзной.

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Полина Никифорова
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