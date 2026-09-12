Рельс лежал на пути: Во Франции заподозрили диверсию после крушения поезда

Преднамеренное вмешательство в железнодорожную инфраструктуру могло стать причиной схода регионального поезда с рельсов в Нормандии. Эту версию полиция считает приоритетной, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным собеседника канала, состав столкнулся с отрезком рельса, лежавшим поперёк пути. При этом прокуратура Руана пока не делает окончательных выводов и проверяет как умышленные действия, так и несчастный случай.

Пострадали 44 человека. Восемнадцатилетнюю пассажирку в тяжёлом состоянии доставили вертолётом в университетскую больницу Руана, остальные получили менее серьёзные травмы. К месту происшествия были направлены около 130 пожарных, пять медицинских бригад и десятки единиц техники. Движение поездов между Руаном, Каном и Гавром временно приостановили.

Следователям предстоит установить, как посторонний фрагмент рельса оказался на пути и связан ли он непосредственно с аварией.

Как сообщалось, пассажирский поезд, следовавший из Руана в Кан, сошёл с рельсов вечером 11 сентября в Нормандии. Пострадали 44 человека. Изначально утверждалось, что состав столкнулся с неустановленным предметом. Опрокинулись четыре вагона. Тесты машиниста на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат.