Не донесли Ренуара: Воры бросили две картины в саду при побеге из музея во Франции

Грабители, похитившие работы Пьера Огюста Ренуара из музея на юге Франции, при бегстве бросили две картины прямо в саду. Ещё две работы знаменитого импрессиониста преступникам удалось унести, сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на источник.

В руках преступников остаются «Портрет мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца». Обе работы принадлежат парижскому музею Орсе и временно экспонировались в Кань-сюр-Мер. Стоимость похищенных полотен не называется.

Напомним, ограбление произошло в музее Ренуара в Кань-сюр-Мер на Лазурном Берегу. Злоумышленники прорезали ограждение сада, проникли в здание и сняли со стен четыре полотна. Сигнализация сработала около 05:48 по местному времени. Полиция прибыла примерно через пять минут, из-за чего грабителям пришлось спешно покидать территорию.