Новая музейная кража во Франции: Похищены четыре картины великого Ренуара

Во Франции из дома-музея художника Пьера Огюста Ренуара пропали четыре картины. Об этом рассказали телеканалы TF1 и BFM, ссылаясь на собственные источники.

Судя по записям камер, ранним утром 8 сентября в здание пробрались двое. Они достали работы из рам и скрылись. Охрана отреагировала на сигнал тревоги около шести утра, но к тому моменту злоумышленников уже не было.

В администрации города уточнили, что ориентировочная цена похищенного достигает €9 млн. Какие именно произведения исчезли, пока держится в секрете.

Коллекция этого учреждения культуры насчитывает 13 работ кисти импрессиониста. Кроме того, там выставлены вещи Аристида Майоля, Пьера Боннара и Рауля Дюфи.

Усадьба Domaine des Collettes, где расположена экспозиция, была куплена живописцем в 1906 году. Там он прожил вплоть до своей кончины в 1919-м. Позже, в шестидесятых, поместье перешло муниципалитету, который и организовал культурное пространство.

Пьер Огюст Ренуар — выдающийся французский художник, один из основоположников и ключевых представителей импрессионизма. В своих работах он воспевал красоту повседневной жизни, чувственность человеческого тела и игру солнечного света, создавая атмосферу радости и тепла. В отличие от многих коллег, стремившихся запечатлеть мимолётное мгновение, Ренуар уделял огромное внимание форме и пластике, что позже привело его к пересмотру импрессионистских принципов и обращению к более классической, «энгровской» манере письма. Его картины, изображающие парижские кафе, танцы, прогулки и обнажённую натуру, стали визитной карточкой эпохи и оказали огромное влияние на развитие мирового искусства.

Напомним, 19 октября 2025 года в Лувре произошла дерзкая кража: четверо злоумышленников, переодетых рабочими, использовали автогидроподъёмник и угловую шлифовальную машину, чтобы проникнуть через окно в Галерею Аполлона, и менее чем за восемь минут похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины на сумму около 88 миллионов евро, включая более 8 тысяч бриллиантов. Они скрылись на мощных скутерах, но выронили при побеге корону императрицы Евгении. В ходе расследования были арестованы несколько подозреваемых, частично признавших вину, однако похищенные драгоценности до сих пор не найдены, а вскрывшиеся серьёзные пробелы в системе безопасности музея стали предметом отдельного разбирательства.