Грабители Лувра не хотят сдавать своего заказчика, хотя он остался недоволен ими

Двое фигурантов дела об ограблении Лувра признали своё участие в преступлении, но отказываются называть имя заказчика, опасаясь за свои семьи. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на материалы допросов.

По словам подозреваемых, организатор получил похищенные драгоценности на подземной парковке в районе Обервилье. При этом он выразил недовольство результатом, заявив, что похитители могли бы забрать больше.

«Заказчик получил награбленное на подземной парковке в районе Обервилье, при этом он «был недоволен, считая, что похитители могли забрать больше»», — цитирует издание показания задержанных.

Напомним, осенью 2025 года преступники проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий, включая серьги, тиары, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевским особам. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Несколько участников нападения задержаны, однако сами драгоценности до сих пор не обнаружены. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что двое мужчин, задержанных за кражу драгоценностей из Лувра, на допросах заявили, что действовали по указанию неизвестного заказчика. 40-летний таксист Абдулай Н. согласился на €15–20 тысяч из-за финансовых трудностей, а 36-летний безработный Геламалла А., полагая, что речь идёт о ювелирном магазине, рассчитывал на €20–25 тысяч, при этом оба проникли в галерею Аполлона в октябре с помощью болгарок и подъёмника, похитив украшения французской короны.