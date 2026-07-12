Грабители Лувра заявили о таинственном заказчике, нанявшем их за €15–20 тысяч
Обложка © Х / MuseeLouvre / Florent Michel
Двое мужчин, задержанных за кражу драгоценностей из Лувра, заявили, что действовали по указанию неизвестного заказчика. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на данные, полученные в ходе допросов.
40-летний нелегальный таксист Абдулай Н. и 36-летний безработный алжирец Геламалла А. проникли в галерею Аполлона в октябре прошлого года. С помощью болгарок и подъёмника они поднялись на балкон, похитили украшения французской короны и скрылись на скутерах. Арестовали их через неделю, предъявили обвинение в краже в составе группы и поместили под стражу.
В июне состоялся очередной допрос. Ранее подозреваемые не раскрывали подробностей. Теперь они заявили, что за несколько дней до ограбления их нанял таинственный заказчик. Абдулай согласился из-за тяжёлого финансового положения — ему обещали €15–20 тысяч.
Геламалла утверждает, что не знал о планах ограбления Лувра: он думал, что речь идёт о ювелирном магазине. Свой гонорар он оценил в €20–25 тысяч.
«Я бы никогда туда не пошёл, если бы знал», — уверяет он.
Напомним, 19 октября, были похищены королевские драгоценности общей стоимостью 88 миллионов евро. Преступники, выдав себя за рабочих, смогли проникнуть в музей благодаря слабой системе безопасности, где были установлены примитивные пароли, такие как LOUVRE для видеонаблюдения и THALES для специализированного программного обеспечения. Часть украденного, включая корону императрицы Евгении, была обнаружена недалеко от места кражи. По данным следствия, злоумышленники планировали реализовать добычу через израильскую охранную компанию CGI Group.
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