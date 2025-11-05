Система видеонаблюдения Лувра была защищена простым паролем Louvre

Парижский Лувр, пострадавший от ограбления в октябре, использовал для защиты своих систем крайне ненадёжные пароли. Об этом пишет газета Libération, ознакомившись с конфиденциальными документами музея.

Согласно данным издания, доступ к системе видеонаблюдения был открыт с помощью пароля LOUVRE, а для входа в специализированное программное обеспечение Thales использовался код THALES. Безопасность музея обеспечивалась программами, закупленными в 2003 году, а компьютеры работали под управлением устаревших версий Windows.

Внутренним аудиторам стало известно о проблемах с примитивными паролями ещё в 2014 году, однако неясно, были ли они изменены до момента преступления.

Напомним, что 19 октября в Лувре произошло ограбление. Из музея были похищены девять ценных ювелирных изделий, включая тиары, серьги, броши и ожерелья, некогда принадлежавшие монархам. Примерная сумма ущерба от кражи достигла 88 млн евро. Часть похищенного, в их числе корона императрицы Евгении, была быстро обнаружена рядом с музеем. Позднее подозреваемые были арестованы. Согласно полученной информации, злоумышленники пытались продать добычу с привлечением израильской охранной фирмы CGI Group.