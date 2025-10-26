Сектор Газа
Грабители из Лувра не говорят, где прячут похищенные сокровища на €88 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlackMac

Во Франции до сих пор не обнаружили похищенные драгоценности стоимостью 88 миллионов евро, несмотря на задержание двух подозреваемых в масштабном ограблении Лувра. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным газеты Figaro, одного из задержанных арестовали в аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке вылета в Алжир, второго — в парижском пригороде Сен-Дени. Оба подозреваемых не говорят, где прячут похищенные сокровища. Расследование продолжается.

Предполагается, что в преступлении участвовали не менее четырёх человек, включая сотрудника музея, который помог нейтрализовать систему безопасности. После инцидента нетронутая часть коллекции драгоценностей была перемещена в хранилище Банка Франции на глубине 26 метров.

На расследование ограбления Лувра кинули 100 следователей
Ранее сообщалось, что французской полиции удалось задержать двух подозреваемых в ограблении Лувра. Прокурор Парижа Лор Беко выразила резкое недовольство утечкой сведений о действиях следователей. По данным следствия, преступники использовали внутреннюю помощь — сообщника среди сотрудников музея. Побег грабителей из Лувра попал на видеокамеры, что может стать важным доказательством в расследовании инцидента.

