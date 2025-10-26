Парижский прокурор в ярости из-за утечки данных о поимке грабителей Лувра

Прокурору Парижа Лор Беко не нравится, что данные о задержаниях предполагаемых грабителей, обчистивших Лувр, утекли в сеть слишком быстро. О её «ярости» сообщает Le Figaro.

«Я глубоко сожалею о поспешном раскрытии этой информации осведомлёнными лицами, без учёта интересов следствия», – объяснила она.

По мнению парижского прокурора, утечка «может только навредить следственной работе» более 100 следователей, задействованных в деле.