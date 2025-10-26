Парижский прокурор в ярости из-за утечки данных о поимке грабителей Лувра
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser
Прокурору Парижа Лор Беко не нравится, что данные о задержаниях предполагаемых грабителей, обчистивших Лувр, утекли в сеть слишком быстро. О её «ярости» сообщает Le Figaro.
«Я глубоко сожалею о поспешном раскрытии этой информации осведомлёнными лицами, без учёта интересов следствия», – объяснила она.
По мнению парижского прокурора, утечка «может только навредить следственной работе» более 100 следователей, задействованных в деле.
Напомним, что ограбление в Лувре произошло неделю назад. Всё это время французская полиция искала преступников. Сегодня им удалось задержать двух предполагаемых грабителей. Во время побега их сняли на видео. Известно также, что у них был сообщник среди работников музея.
