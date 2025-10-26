Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 11:18

Парижский прокурор в ярости из-за утечки данных о поимке грабителей Лувра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser

Прокурору Парижа Лор Беко не нравится, что данные о задержаниях предполагаемых грабителей, обчистивших Лувр, утекли в сеть слишком быстро. О её «ярости» сообщает Le Figaro.

«Я глубоко сожалею о поспешном раскрытии этой информации осведомлёнными лицами, без учёта интересов следствия», – объяснила она.

По мнению парижского прокурора, утечка «может только навредить следственной работе» более 100 следователей, задействованных в деле.

Директор Лувра заявила, что инфраструктура музея давно устарела
Директор Лувра заявила, что инфраструктура музея давно устарела

Напомним, что ограбление в Лувре произошло неделю назад. Всё это время французская полиция искала преступников. Сегодня им удалось задержать двух предполагаемых грабителей. Во время побега их сняли на видео. Известно также, что у них был сообщник среди работников музея.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar