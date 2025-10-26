Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра

Французская полиция задержала двух предполагаемых грабителей, обчистивших музей Лувр. Одного из них взяли в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, вор намеревался сесть на самолёт и улететь в Алжир, но его настигли полицейские. Насчёт задержания второго преступника подробностей не приводится.