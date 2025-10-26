Сектор Газа
26 октября, 09:21

Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Французская полиция задержала двух предполагаемых грабителей, обчистивших музей Лувр. Одного из них взяли в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, вор намеревался сесть на самолёт и улететь в Алжир, но его настигли полицейские. Насчёт задержания второго преступника подробностей не приводится.

Напомним, что французская полиция уже неделю ищет четырёх грабителей, которые залезли в Лувр и украли оттуда девять ценных ювелирных изделий. Их сняли на видео во время побега с награбленным. Известно, что у похитителей был сообщник в музее.

