Регион
26 октября, 05:25

У похитителей драгоценностей французской короны был сообщник в Лувре

The Telegraph: Грабители из Лувра были в сговоре с охранником музея

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог оказать содействие преступникам, сукравшим девять исторических драгоценностей французской короны из музея в Париже. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, следователи обнаружили цифровые криминалистические доказательства, указывающие на взаимодействие между охранником и предполагаемыми участниками преступной группы. Анализ цепочек электронных сообщений позволил установить факты передачи информации о системе безопасности музея.

В распоряжении следствия имеются переписка и записи телефонных разговоров, фиксирующие контакты между сотрудником Лувра и подозреваемыми в подготовке налёта. Изучение этих цифровых следов показало, что грабители получили детальные сведения о расположении камер наблюдения, графике дежурств охраны и потенциальных слабых местах сигнализации. По оценке компетентных органов, именно это позволило им быстро и незаметно проникнуть в хранилища, обойти несколько уровней защиты и практически не оставить улик на месте преступления.

На расследование ограбления Лувра кинули 100 следователей

Напомним, что французская полиция уже неделю ищет четырёх грабителей, стащивших из Лувра девять ценных ювелирных изделий. Они проникли в музей с помощью автовышки, а затем попали на видео во время побега. Ущерб оценили в 88 миллионов евро.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Владимир Озеров
