У похитителей драгоценностей французской короны был сообщник в Лувре

Один из сотрудников службы безопасности Лувра мог оказать содействие преступникам, сукравшим девять исторических драгоценностей французской короны из музея в Париже. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, следователи обнаружили цифровые криминалистические доказательства, указывающие на взаимодействие между охранником и предполагаемыми участниками преступной группы. Анализ цепочек электронных сообщений позволил установить факты передачи информации о системе безопасности музея.

В распоряжении следствия имеются переписка и записи телефонных разговоров, фиксирующие контакты между сотрудником Лувра и подозреваемыми в подготовке налёта. Изучение этих цифровых следов показало, что грабители получили детальные сведения о расположении камер наблюдения, графике дежурств охраны и потенциальных слабых местах сигнализации. По оценке компетентных органов, именно это позволило им быстро и незаметно проникнуть в хранилища, обойти несколько уровней защиты и практически не оставить улик на месте преступления.

Напомним, что французская полиция уже неделю ищет четырёх грабителей, стащивших из Лувра девять ценных ювелирных изделий. Они проникли в музей с помощью автовышки, а затем попали на видео во время побега. Ущерб оценили в 88 миллионов евро.