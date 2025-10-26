Сектор Газа
26 октября, 01:04

На расследование ограбления Лувра кинули 100 следователей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser

Прокуратура Парижа круглосуточно следит за делом об ограблении Лувра. Более 100 следователей заняты расследованием, сообщила прокурор Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche.

«До этого их было около 60, теперь их более сотни. <…> Следователи в состоянии вести работу столь долго, сколько потребуется»,доложила она

Беко подчеркнула, что прокуратура контролирует дело круглосуточно.

По её данным, криминалисты собрали более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик, и сейчас идут анализы. Следователи также продолжают изучать записи с камер для определения местоположения грабителей.

Адвокат рассказал Life.ru, что может грозить Дурову за слова о Лувре
Напомним, что с момента ограбления Лувра прошла неделя. 19 октября четверо злоумышленников воспользовались автовышкой, чтобы проникнуть в музей и похитить девять ценных ювелирных изделий. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Дерзкий побег преступников из Лувра попал на видео

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
