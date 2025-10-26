На расследование ограбления Лувра кинули 100 следователей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser
Прокуратура Парижа круглосуточно следит за делом об ограблении Лувра. Более 100 следователей заняты расследованием, сообщила прокурор Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche.
«До этого их было около 60, теперь их более сотни. <…> Следователи в состоянии вести работу столь долго, сколько потребуется», — доложила она
Беко подчеркнула, что прокуратура контролирует дело круглосуточно.
По её данным, криминалисты собрали более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик, и сейчас идут анализы. Следователи также продолжают изучать записи с камер для определения местоположения грабителей.
Напомним, что с момента ограбления Лувра прошла неделя. 19 октября четверо злоумышленников воспользовались автовышкой, чтобы проникнуть в музей и похитить девять ценных ювелирных изделий. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Дерзкий побег преступников из Лувра попал на видео
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.