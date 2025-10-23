Адвокат рассказал Life.ru, что может грозить Дурову за слова о Лувре

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров совершил необдуманный шаг, когда выразил готовность выкупить украденные из французского Лувра драгоценности. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru объяснил, что подобное предложение может быть расценено властями Пятой республики как противоправное действие.

Эксперт прокомментировал слухи и теории, возникшие после инцидента с кражей. По его словам, навряд ли преступление было совершенно по заказу, поскольку в таком случае ворованную вещь нельзя выставить напоказ, а только спрятать в сейфе. Предположение о возможной дальнейшей продаже украшений Добровинский также считает сомнительным. Старая огранка бриллиантов давно непопулярна. Переделать на современный лад будет слишком трудоёмкой задачей. Более того, само изделие уменьшится в размере.

Зачем-то в это дело влез Павел Дуров, совершив, на мой взгляд, не очень умный шаг, сказав, что готов выкупить эти украшения и отправить их в Лувр в Абу-Даби. Я прожил во Франции 20 лет и хорошо знаю их нравы и законы, и могу точно сказать, что за это может последовать несколько агрессивных выпадов в сторону г-на Дурова. Александр Добровинский Адвокат

Во-первых, Дурова могут подвергнуть жёсткой критике французские СМИ, заявив, что его жест отвратительный. Кроме того, его слова, возможно, будут расценены как поощрение воровства в музеях, несмотря на то что предприниматель предложил свою помощь от чистого сердца. Во-вторых, за покупку украденных драгоценностей основателю мессенджера может грозить уголовная ответственность.

«У Павла и так напряжённые отношения с французскими властями, но за эти его предложения он уже может пострадать. Если до этого он критиковал власти Франции, и они могли только обсуждать это, но схватить его не могли, то теперь он им дал повод, к сожалению. Я считаю Павла очень умным человеком, но здесь он совершил промах», — заключил Добровинский.

Напомним, что ограбление Лувра произошло 19 октября. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Павел Дуров вызвался выкупить украденное, но передаст он эти драгоценности не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, поскольку в этом месте соблюдается большая безопасность. Стоимость ущерба оценивается музеем в 88 миллионов евро.