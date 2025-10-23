Директор Лувра заявила, что инфраструктура музея давно устарела

Лувр остро нуждается в модернизации инфраструктуры, которую не обновляли с 80-х годов прошлого века. Об этом заявила директор культурного учреждения Лоранс Де Кар.

«Хроническая нехватка финансирования (нового. — Прим. Life.ru) оборудования и инфраструктуры Лувра... Крупная модернизация была произведена 40 лет назад, сейчас оборудование, которое работало с перегрузкой, на грани выхода из строя… и требует реновации», — сказала Де Кар в среду в сенате спустя три дня после громкого ограбления.

Напомним, что ограбление Лувра произошло 19 октября. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Павел Дуров вызвался выкупить украденное, но передаст он эти драгоценности не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, поскольку в этом месте соблюдается большая безопасность. Стоимость ущерба оценивается музеем в 88 миллионов евро.