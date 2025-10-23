Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:00

Директор Лувра заявила, что инфраструктура музея давно устарела

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Лувр остро нуждается в модернизации инфраструктуры, которую не обновляли с 80-х годов прошлого века. Об этом заявила директор культурного учреждения Лоранс Де Кар.

«Хроническая нехватка финансирования (нового. — Прим. Life.ru) оборудования и инфраструктуры Лувра... Крупная модернизация была произведена 40 лет назад, сейчас оборудование, которое работало с перегрузкой, на грани выхода из строя… и требует реновации», — сказала Де Кар в среду в сенате спустя три дня после громкого ограбления.

Дерзкий побег преступников из парижского Лувра попал на видео
Дерзкий побег преступников из парижского Лувра попал на видео

Напомним, что ограбление Лувра произошло 19 октября. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Павел Дуров вызвался выкупить украденное, но передаст он эти драгоценности не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, поскольку в этом месте соблюдается большая безопасность. Стоимость ущерба оценивается музеем в 88 миллионов евро.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar