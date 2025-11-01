Похищенные сокровища Лувра всплыли в даркнете: переговоры с грабителями сорвались

Драгоценности, украденные в октябре из Лувра, пытались продать через даркнет израильской охранной компании CGI Group. Об этом рассказал глава компании Цвика Наве в беседе с газетой Bild.

По его словам, через пять дней после кражи с CGI Group связался человек, назвавший себя представителем грабителей. Он писал через официальный сайт фирмы и предложил вести переговоры в даркнете, заявив, что у компании есть 24 часа на ответ. Цитаты Наве газета приводит дословно: «Он уточнил, будем ли мы вести переговоры... Он подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ».

Как отмечает Bild, сама CGI была нанята для поиска похищенных украшений. Во время переговоров представители компании сумели подтвердить, что у посредника действительно есть по меньшей мере часть похищенного.

«Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам... К сожалению, бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства», — сказал Наве.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Из парижского музея исчезли девять ювелирных изделий — тиары, серьги, броши и ожерелья, принадлежавшие французским королевским и императорским домам. Ущерб оценивается примерно в 88 миллионов евро. Одну из украденных корон — корону императрицы Евгении — уже удалось вернуть. Позже полиция задержала несколько подозреваемых, а украшения на сумму 88 миллионов евро до сих пор не найдены.