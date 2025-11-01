Подозреваемых в ограблении Лувра поймали на футбольном матче

Французская полиция задержала четырёх подозреваемых в ограблении Лувра в очереди на футбольную игру. Грабители собирались на матч Лиги 1 между ФК «Париж» и «Лионом», который состоялся 29 октября и завершился со счётом 3:3. Об сообщает France Info.

В момент задержания подозреваемые находились перед стадионом «Жан Буэн» в Париже.

«Они спокойно стояли в очереди болельщиков, чтобы посмотреть матч «Париж» — «Лион». Застигнутые врасплох, подозреваемые не успели отреагировать», — отмечает издание.

Всего после ограбления полиция задержала уже как минимум семь человек. Одного из мужчин идентифицировали по ДНК — он, вероятно, выступал в роли водителя мотоцикла, на котором грабители скрылись с места преступления.

Напомним, 19 октября в Лувре произошло ограбление. Добычей преступников стали девять драгоценностей. Впоследствии два экспоната обнаружили рядом с музеей. Украшения не были застрахованы, поэтому Франция останется без компенсации. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.