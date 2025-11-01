Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 01:37

Подозреваемых в ограблении Лувра поймали на футбольном матче

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Французская полиция задержала четырёх подозреваемых в ограблении Лувра в очереди на футбольную игру. Грабители собирались на матч Лиги 1 между ФК «Париж» и «Лионом», который состоялся 29 октября и завершился со счётом 3:3. Об сообщает France Info.

В момент задержания подозреваемые находились перед стадионом «Жан Буэн» в Париже.

«Они спокойно стояли в очереди болельщиков, чтобы посмотреть матч «Париж» — «Лион». Застигнутые врасплох, подозреваемые не успели отреагировать», — отмечает издание.

Всего после ограбления полиция задержала уже как минимум семь человек. Одного из мужчин идентифицировали по ДНК — он, вероятно, выступал в роли водителя мотоцикла, на котором грабители скрылись с места преступления.

Двум похитителям сокровищ на €88 млн из Лувра предъявили обвинения
Двум похитителям сокровищ на €88 млн из Лувра предъявили обвинения

Напомним, 19 октября в Лувре произошло ограбление. Добычей преступников стали девять драгоценностей. Впоследствии два экспоната обнаружили рядом с музеей. Украшения не были застрахованы, поэтому Франция останется без компенсации. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar