Двум похитителям сокровищ на €88 млн из Лувра предъявили обвинения

Двоим фигурантам дела об ограблении Лувра на €88 млн предъявили официальные обвинения и заключили под стражу до суда. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Речь идёт о мужчинах 34 и 39 лет, задержанных в субботу вечером. Им вменяются кража, совершённая организованной группой, а также сговор с целью совершения преступления. По решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до рассмотрения дела по существу.