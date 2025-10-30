Двум похитителям сокровищ на €88 млн из Лувра предъявили обвинения
Двоим фигурантам дела об ограблении Лувра на €88 млн предъявили официальные обвинения и заключили под стражу до суда. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Речь идёт о мужчинах 34 и 39 лет, задержанных в субботу вечером. Им вменяются кража, совершённая организованной группой, а также сговор с целью совершения преступления. По решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до рассмотрения дела по существу.
19 октября в Лувре в Париже произошло ограбление. Похищенные драгоценности не были застрахованы, поэтому Франция не сможет претендовать на страховые выплаты. Полиция задержала двух предполагаемых участников преступления. Одного из них взяли в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда он намеревался вылететь в Алжир, о задержании второго подробностей не раскрывают. При этом украденные украшения на сумму 88 миллионов евро до сих пор не найдены.
