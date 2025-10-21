Похищенные из Лувра драгоценности не были застрахованы
Похищенные из Лувра драгоценности не были застрахованы. Как сообщает Financial Times, таким образом Франция не сможет получить страховую компенсацию.
Представитель Министерства культуры страны пояснил, что государство действует в качестве собственного страховщика, когда экспонаты национальных музеев находятся на своих обычных местах хранения. Такой подход является стандартной практикой для учреждений подобного уровня. В ведомстве подчеркнули, что это относится ко всем произведениям искусства, постоянно хранящимся в музее.
«Государство выступает в качестве своего собственного страховщика, когда работы национальных музеев находятся в их типичных местах хранения», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, полное страхование всей коллекции Лувра представляет собой практически невыполнимую задачу. Бесценные произведения искусства, такие как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или «Большой сфинкс из Таниса», не подлежат объективной денежной оценке. Эксперты страхового рынка подтверждают, что определить реальную стоимость подобных культурных шедевров не представляется возможным в силу их уникальной исторической и художественной ценности.
При этом издание Le Figaro утверждает, что государству слишком обходилась постоянная страховка. Вместе с тем дирекция музея постоянно тратила деньги на то, что не было необходимо. Например, полмиллиона евро ушли на обустройство роскошной кухни и столовой для сотрудников. Более того, шесть лет назад витрина была заменена на более современную, которая сразу поддалась взлому.
Напомним, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр, используя автогидроподъёмник. Они похитили девять ювелирных украшений. Одни из них принадлежали императрице Евгении, супруге Наполеона III. Следствие склоняется к версии о профессиональном характере преступления. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вызвался выкупить драгоценности, чтобы вернуть их. Но передать он собирается не парижскому музею, а Лувру в Абу-Даби, поскольку оттуда никто не ворует.
