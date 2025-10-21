Похищенные из Лувра драгоценности не были застрахованы. Как сообщает Financial Times, таким образом Франция не сможет получить страховую компенсацию.

Представитель Министерства культуры страны пояснил, что государство действует в качестве собственного страховщика, когда экспонаты национальных музеев находятся на своих обычных местах хранения. Такой подход является стандартной практикой для учреждений подобного уровня. В ведомстве подчеркнули, что это относится ко всем произведениям искусства, постоянно хранящимся в музее.

«Государство выступает в качестве своего собственного страховщика, когда работы национальных музеев находятся в их типичных местах хранения», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, полное страхование всей коллекции Лувра представляет собой практически невыполнимую задачу. Бесценные произведения искусства, такие как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или «Большой сфинкс из Таниса», не подлежат объективной денежной оценке. Эксперты страхового рынка подтверждают, что определить реальную стоимость подобных культурных шедевров не представляется возможным в силу их уникальной исторической и художественной ценности.