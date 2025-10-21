«Скоро и Лувр унесут»: В Госдуме связали «ограбление века» с падением Франции

Во Франции воры вскоре смогут перейти на ступень выше и уже украсть непосредственно сам Лувр, а не только украшения. Данное заявление сделал депутат фракции ЛПДР Андрей Луговой, комментируя ограбление одного из самых известных музеев мира.

Андрей Луговой прокомментировал ограбление Лувра. Видео © Life.ru

«Ограбление века, реально. Я думаю, что вообще скоро Лувр унесут оттуда, а не только те драгоценности, которые там были», — ответил он.

Депутат недоумевает, как преступникам удалось так легко проникнуть и едва ли не на глазах у всех унести предметы из места, которое должно тщательно охраняться. Ведь во многих фильмах показывают, как грабители используют новейшие технологии, внедряют своих агентов, разрабатывают длительное время план для проведения операции, но всё равно попадаются.

«На мой взгляд, это говорит о том, что падение этой страны настолько уже сильно низко и глубоко, что и комментарии какие-то здесь излишни», — отметил депутат.

Луговой выразил уверенность, что украденные драгоценности являются подлинными, а не копией. Поскольку иначе никто не станет больше посещать музей. Тем не менее, вероятно, после инцидента Лувр, наоборот, приобретёт популярность и среди грабителей в том числе. При этом депутат подчеркнул, что навряд ли Франция будет подтверждать данные об украденных предметах.