У полиции Франции появились две основные версии ограбления Лувра

Полиция Франции изучает две основные версии исчезновения украденных из Лувра украшений: их могли спрятать в тайнике или вывезти за границу. Продолжаются поиски двух подозреваемых в причастности к ограблению. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«Что касается добычи, полиция в настоящее время рассматривает два основных варианта. Первый – тайник, в котором подозреваемые, почувствовав, что их разыскивают, оставили драгоценности. Второй – вывоз сокровищ за границу по указанию заказчика», — говорится в сообщении.

Задержанные в субботу вечером подозреваемые продолжают давать показания, сроки их задержания уже дважды продлевались, оба сохраняют молчание. Представитель профсоюза полицейских CFTC Аксель Ронда сообщил, что следователи продолжают искать ещё двух участников ограбления.