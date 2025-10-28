У полиции Франции появились две основные версии ограбления Лувра
Полиция Франции изучает две основные версии исчезновения украденных из Лувра украшений: их могли спрятать в тайнике или вывезти за границу. Продолжаются поиски двух подозреваемых в причастности к ограблению. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
«Что касается добычи, полиция в настоящее время рассматривает два основных варианта. Первый – тайник, в котором подозреваемые, почувствовав, что их разыскивают, оставили драгоценности. Второй – вывоз сокровищ за границу по указанию заказчика», — говорится в сообщении.
Задержанные в субботу вечером подозреваемые продолжают давать показания, сроки их задержания уже дважды продлевались, оба сохраняют молчание. Представитель профсоюза полицейских CFTC Аксель Ронда сообщил, что следователи продолжают искать ещё двух участников ограбления.
Напомним, что 19 октября в парижском Лувре произошло ограбление. Похищенные драгоценности не были застрахованы, поэтому Франция не сможет получить страховую компенсацию. Полиция задержала двух предполагаемых грабителей. Одного из них схватили в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда он собирался вылететь в Алжир, а о задержании второго подробностей не сообщается. Несмотря на это, похищенные украшения стоимостью 88 миллионов евро до сих пор не найдены.
