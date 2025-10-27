Раскрыты подробности по делу об ограблении Лувра

Один из подозреваемых в организации масштабного ограбления знаменитого парижского музея Лувр был задержан правоохранительными органами Франции после того, как его личность была установлена с помощью генетической экспертизы. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Согласно информации телеканала, образцы ДНК, обнаруженные на месте преступления, сыграли решающую роль в идентификации преступника. Прокурор Парижа Лор Бекко ранее информировала, что криминалисты собрали на месте инцидента более 150 вещественных доказательств, включая генетические материалы и отпечатки пальцев.

К слову, задержание произошло 26 октября в международном аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, где подозреваемый пытался вылететь рейсом в Алжир. Ранее, вечером 25 октября, в департаменте Сена-Сен-Дени был арестован ещё один предполагаемый участник преступной группы.

Напомним, что 19 октября, Лувр стал жертвой дерзкого ограбления. Преступники за считанные минуты опустошили галерею Аполлона, похитив девять бесценных исторических драгоценностей, общая стоимость которых, по предварительным данным, достигает 88 миллионов евро. Среди украденного – изделия из коллекций императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии, голландской королевы Гортензии де Богарне и императрицы Евгении. Французская полиция, ведущая расследование с момента происшествия, объявила о задержании двух подозреваемых в совершении преступления. Их побег был зафиксирован на видео, а следствие также указывает на причастность к делу одного из сотрудников музея.