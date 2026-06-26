Украденную картину Пикассо стоимостью €15 млн нашли у наркоторговцев во Франции

Во Франции сотрудники полиции обнаружили похищенную картину Пабло Пикассо во время операции против наркоторговцев. Полотно стоимостью около 12-15 миллионов евро нашли в доме родственницы одного из подозреваемых в городе Шампиньи-сюр-Марн недалеко от Парижа, пишет The Art Newspaper.

Речь идёт о портрете Мари-Терезы Вальтер — музы и натурщицы художника конца 1920-х – начала 1930-х годов. Помимо произведения искусства, правоохранители изъяли около 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши общей стоимостью около 200 тысяч евро и 7 тысяч евро наличными.

По данным следствия, картина была похищена сотрудником одного из складских комплексов Парижа, который признался в серии краж во время судебного заседания. Среди украденных вещей оказалось и полотно Пикассо, ожидавшее отправки новому владельцу.

Следователи считают, что люди, получившие картину, не понимали её реальной ценности и не знали, как распорядиться столь дорогостоящим произведением искусства. Подлинность работы ранее подтверждал Клод Пикассо — сын художника. Полотно планировали передать покупательнице из Сингапура.

Ранее в Париже прошёл необычный благотворительный розыгрыш. Участник лотереи купил билет за 100 евро и сорвал джекпот — картину Пабло Пикассо. Стоимость работы оценивают примерно в миллион евро. Это около 89 миллионов рублей.