«Уголок Ленина» помог сотням людей после ж/д катастрофы с 68 жертвами в Испании

В испанском городе Урда владелец ресторана «Уголок Ленина» Хосе Луис Эрнандес организовал питание для пострадавших при столкновении двух скоростных поездов, спасателей и журналистов. По сообщениям СМИ, помощь получили около 400 человек. Предприниматель закрыл своё заведение и отправился готовить горячую еду для тех, кто оказался в центре трагедии. О его инициативе рассказали испанские издания HuffPost España и Infobae.

Узнав об аварии, Эрнандес закупил мясо для бульона и вместе с помощником начал готовить еду. Затем он отправился к спортивному комплексу, где разместили пассажиров разбившихся поездов и организовали пункт помощи.

Горячий бульон раздавали не только пострадавшим, но и сотрудникам экстренных служб, работавшим на месте происшествия, а также представителям СМИ. По словам ресторатора, в тот момент даже простая еда оказалась для людей большой поддержкой.

Эрнандес отметил, что жители Урды помогали каждый чем мог. Одни привозили кофе и бутерброды, другие — воду, лекарства и одеяла. Местные жители также предлагали автомобили для перевозки пострадавших и помогали пассажирам связаться с родственниками.