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Опубликовано 29 октября, 17:47

«Уголок Ленина» помог сотням людей после ж/д катастрофы с 68 жертвами в Испании

Обложка © ТАСС / EPA / J.J. GUILLEN

Обложка © ТАСС / EPA / J.J. GUILLEN

В испанском городе Урда владелец ресторана «Уголок Ленина» Хосе Луис Эрнандес организовал питание для пострадавших при столкновении двух скоростных поездов, спасателей и журналистов. По сообщениям СМИ, помощь получили около 400 человек. Предприниматель закрыл своё заведение и отправился готовить горячую еду для тех, кто оказался в центре трагедии. О его инициативе рассказали испанские издания HuffPost España и Infobae.

Узнав об аварии, Эрнандес закупил мясо для бульона и вместе с помощником начал готовить еду. Затем он отправился к спортивному комплексу, где разместили пассажиров разбившихся поездов и организовали пункт помощи.

Горячий бульон раздавали не только пострадавшим, но и сотрудникам экстренных служб, работавшим на месте происшествия, а также представителям СМИ. По словам ресторатора, в тот момент даже простая еда оказалась для людей большой поддержкой.

Эрнандес отметил, что жители Урды помогали каждый чем мог. Одни привозили кофе и бутерброды, другие — воду, лекарства и одеяла. Местные жители также предлагали автомобили для перевозки пострадавших и помогали пассажирам связаться с родственниками.

На фоне масштабной спасательной операции власти Урды поблагодарили местных жителей за помощь. Желающих привезти продукты и предметы первой необходимости оказалось настолько много, что муниципалитету пришлось объявить о достаточных запасах в пунктах временного размещения.

Митинг в Испании из-за ж/д катастрофы с 68 погибшими перерос в стычки с полицией
Митинг в Испании из-за ж/д катастрофы с 68 погибшими перерос в стычки с полицией

Напомним, два скоростных поезда столкнулись утром 28 октября в испанской провинции Толедо. Движение по высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия было приостановлено. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причиной трагедии мог стать сбой связи между компьютерами.

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Анастасия Никонорова
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