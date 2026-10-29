«Уголок Ленина» помог сотням людей после ж/д катастрофы с 68 жертвами в Испании
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В испанском городе Урда владелец ресторана «Уголок Ленина» Хосе Луис Эрнандес организовал питание для пострадавших при столкновении двух скоростных поездов, спасателей и журналистов. По сообщениям СМИ, помощь получили около 400 человек. Предприниматель закрыл своё заведение и отправился готовить горячую еду для тех, кто оказался в центре трагедии. О его инициативе рассказали испанские издания HuffPost España и Infobae.
Узнав об аварии, Эрнандес закупил мясо для бульона и вместе с помощником начал готовить еду. Затем он отправился к спортивному комплексу, где разместили пассажиров разбившихся поездов и организовали пункт помощи.
Горячий бульон раздавали не только пострадавшим, но и сотрудникам экстренных служб, работавшим на месте происшествия, а также представителям СМИ. По словам ресторатора, в тот момент даже простая еда оказалась для людей большой поддержкой.
Эрнандес отметил, что жители Урды помогали каждый чем мог. Одни привозили кофе и бутерброды, другие — воду, лекарства и одеяла. Местные жители также предлагали автомобили для перевозки пострадавших и помогали пассажирам связаться с родственниками.
На фоне масштабной спасательной операции власти Урды поблагодарили местных жителей за помощь. Желающих привезти продукты и предметы первой необходимости оказалось настолько много, что муниципалитету пришлось объявить о достаточных запасах в пунктах временного размещения.
Напомним, два скоростных поезда столкнулись утром 28 октября в испанской провинции Толедо. Движение по высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия было приостановлено. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причиной трагедии мог стать сбой связи между компьютерами.