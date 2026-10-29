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Опубликовано 29 октября, 10:55

Митинг в Испании из-за ж/д катастрофы с 68 погибшими перерос в стычки с полицией

Обложка © Х / MarioBojic

Обложка © Х / MarioBojic

В Испании акция протеста, связанная с железнодорожной катастрофой с 68 погибшими, переросла в столкновения с полицией. Силовики применили против участников митинга слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство EFE.

В Испании митинг из-за ж/д катастрофы перерос в столкновения с полицией. Видео © Х / MarioBojic

Более тысячи человек собрались возле здания Министерства транспорта. Участники акции вышли на улицы на фоне общественного резонанса после железнодорожной трагедии. Во время митинга между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Полицейские применили силу и использовали слезоточивый газ.

После вмешательства силовиков протест завершился. Информация о возможных задержаниях и пострадавших среди участников акции пока не приводится.

Акция прошла 28 октября в Мадриде. Её организовали ультраправые движения Falange и Revuelta, потребовавшие привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в районе Урды, где погибли не менее 68 человек. Столкновения начались после того, как часть протестующих приблизилась к полицейскому оцеплению. Позднее участники бросали сигнальные ракеты и другие предметы, после чего полиция разогнала демонстрацию.

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Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах и беспорядках в европейских странах, в том числе в Испании. В частности, в Барселоне молодёжные выступления сопровождались поджогами и повреждением магазинов. Каталонская полиция задержала 128 человек, а число зафиксированных возгораний достигло 33.

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Наталья Афонина
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