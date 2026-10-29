Митинг в Испании из-за ж/д катастрофы с 68 погибшими перерос в стычки с полицией
Обложка © Х / MarioBojic
В Испании акция протеста, связанная с железнодорожной катастрофой с 68 погибшими, переросла в столкновения с полицией. Силовики применили против участников митинга слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство EFE.
В Испании митинг из-за ж/д катастрофы перерос в столкновения с полицией. Видео © Х / MarioBojic
Более тысячи человек собрались возле здания Министерства транспорта. Участники акции вышли на улицы на фоне общественного резонанса после железнодорожной трагедии. Во время митинга между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Полицейские применили силу и использовали слезоточивый газ.
После вмешательства силовиков протест завершился. Информация о возможных задержаниях и пострадавших среди участников акции пока не приводится.
Акция прошла 28 октября в Мадриде. Её организовали ультраправые движения Falange и Revuelta, потребовавшие привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в районе Урды, где погибли не менее 68 человек. Столкновения начались после того, как часть протестующих приблизилась к полицейскому оцеплению. Позднее участники бросали сигнальные ракеты и другие предметы, после чего полиция разогнала демонстрацию.
Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах и беспорядках в европейских странах, в том числе в Испании. В частности, в Барселоне молодёжные выступления сопровождались поджогами и повреждением магазинов. Каталонская полиция задержала 128 человек, а число зафиксированных возгораний достигло 33.