В Чехии около 14 тысяч человек вышли на протесты в защиту государственных СМИ

Массовые акции протеста против изменения системы финансирования общественного телевидения и радио прошли в Чехии 25 октября. Только в Праге и Брно, по оценкам организаторов, на улицы вышли около 14 тысяч человек. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Крупнейшая демонстрация состоялась на Староместской площади в историческом центре Праги. По данным гражданской инициативы «Миллион мгновений для демократии», организовавшей мероприятие, в столице собрались примерно десять тысяч человек.

Ещё около четырёх тысяч участников пришли на митинг в Брно. Акции также прошли в Либереце на севере страны и Ческе-Будеевице на юге республики.

Участники выступили против планов правительства изменить порядок финансирования Чешского телевидения и Чешского радио. Демонстранты принесли национальные флаги, символику Евросоюза и Украины, а также плакаты с требованием оставить общественные СМИ независимыми от властей.

Поправки, которые нижняя палата чешского парламента одобрила в первом чтении 24 октября, предусматривают отказ от действующей системы абонентских платежей владельцев телевизоров и радиоприёмников. Вместо взносов граждан общественные вещатели должны будут получать деньги непосредственно из государственного бюджета.

Противники реформы считают, что такая модель позволит правительству влиять на финансирование редакций и ограничивать их самостоятельность. К критике инициативы присоединились парламентские оппозиционные партии, деятели культуры и представители Католической церкви.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг обвинения в намерении подчинить общественные СМИ государству.

«Никакой войны за независимые СМИ нет. Нет и борьбы за демократию, не готовится и национализация СМИ», — заявил глава правительства.

Организаторы протестов намерены провести следующую крупную демонстрацию 15 ноября на Летенском поле в Праге. Сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио также планируют однодневную забастовку 3 ноября.

По данным чешского информационного агентства ČTK, участники пражской акции заполнили Староместскую площадь и прилегающие улицы. Аналогичная демонстрация в Брно состоялась накануне, 24 октября. Законопроект предусматривает не только переход к бюджетному финансированию, но и сокращение средств для обоих общественных вещателей.