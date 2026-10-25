В Германии сотни человек вышли на протесты против депортации мигрантов

В Германии сотни человек вышли к аэропортам с требованием прекратить депортации мигрантов. Самая многочисленная акция прошла возле воздушной гавани Мюнхена, где собрались более 700 участников. Протесты состоялись 24 октября сразу в нескольких городах страны, сообщает агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

В Германии сотни человек вышли на протесты против депортаций в аэропортах. Видео © Х / Yasanacak Dünya

В Лейпциге на демонстрацию пришли около 400 человек, во Франкфурте-на-Майне — примерно 300. Ещё 150 участников насчитали в аэропорту Берлин-Бранденбург. В Кёльне/Бонне и Дюссельдорфе протестовали приблизительно по 50 человек.

Участники акций выступили против высылки иностранцев, которым отказали в убежище, и их содержания под стражей перед отправкой на родину. Недовольство вызвали также планы строительства специальных терминалов и других объектов для проведения депортаций.

Особое внимание протестующие уделили рейсам в Афганистан. Из аэропорта Лейпциг/Галле в этом году уже неоднократно отправляли чартерные самолёты с высылаемыми гражданами этой страны. По информации немецких властей, среди пассажиров преимущественно были осуждённые за преступления.

Во Франкфурте демонстранты потребовали отказаться от строительства отдельного терминала для депортаций. Представители движения We'll Come United считают, что деньги, выделяемые на высылку мигрантов, следует направлять на программы их интеграции. Организаторы протестов оценили общую численность участников выше, чем полиция.

По данным федеральной полиции Германии, акции не повлияли на работу аэропортов. Демонстрации стали частью общенациональной кампании против ужесточения миграционной политики.

Ранее Life.ru рассказывал о планах пяти стран Евросоюза создать центр для депортации мигрантов в Руанде. Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды рассматривают возможность отправлять туда иностранцев, которым отказали в убежище, но которых по различным причинам нельзя вернуть непосредственно на родину. По данным AFP, первые перемещения могут начаться в 2027 году, однако окончательного соглашения пока нет. Правозащитники опасаются, что такой механизм осложнит контроль за соблюдением прав высылаемых людей.