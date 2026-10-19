Раскол в Европе: Обсуждение мигрантов на саммите ЕС переросло в открытую ругань и скандал

Закрытое обсуждение миграционной политики на саммите Европейского союза переросло в ожесточённую словесную перепалку между лидерами стран, сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники.

Собеседники издания охарактеризовали переговоры как крайне резкие, «безобразные» и несоответствующие уровню Европейского совета. Отмечается, что накал дискуссии требовал прямого вмешательства председателя Евросовета Антониу Кошты, чтобы пресечь длительный конфликт глав государств. Особую жёсткость в риторике проявили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Чехии Андрей Бабиш, которые напрямую увязали контроль над миграционными потоками с задачей сохранения и защиты европейской цивилизации.

Причиной спора стала инициатива Дании, Италии и Польши, предложивших существенно ужесточить миграционные требования в итоговой декларации саммита. Несмотря на то что проект нашел отклик более чем у десяти стран, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес и глава кабмина Люксембурга Люк Фриден наложили на него фактическое вето. В итоге спорные формулировки были исключены, а официальные выводы встречи свелись к общим тезисам о продолжении работы.

По данным дипломатов, разногласия усиливаются давлением правых сил внутри европейских государств, а недавние массовые беспорядки во Франции заметно ослабили переговорные позиции Макрона на общеевропейском уровне.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Берлин выступил против увеличения немецких взносов в общеевропейскую казну, тогда как Париж отказался поддерживать существенное урезание программ финансирования. Позиции обоих лидеров осложняют внутренние политические проблемы: Мерц опасается усиления оппозиции, а Макрон — укрепления позиций своих соперников перед президентскими выборами.