Европу накрывает «идеальный шторм»: Саммит ЕС обнажил кризис и раскол среди лидеров

Евросоюз оказался на пороге «идеального политического шторма» после саммита в Брюсселе, на котором лидеры стран объединения так и не смогли договориться по ключевым вопросам. Вместо поиска компромиссов участники встречи пытались укрепить собственные позиции, а впереди ЕС ждут новые политические потрясения. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, во время двухдневных переговоров 15–16 октября в Брюсселе ощущался пессимизм. Представители разных политических лагерей стремились получить тактическое преимущество, а не преодолеть разногласия. Один из дипломатов предупредил, что в следующем году ситуация «будет только хуже».

Главным камнем преткновения стал семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Страны-доноры отказались поддержать предложение Еврокомиссии на 1,76 триллиона евро, предусматривающее в том числе увеличение военных расходов. Государства, получающие европейскую помощь, в свою очередь отвергли альтернативный план сокращения бюджета на 8%, или примерно на 141 миллиард евро.

Дополнительные трудности Брюсселю создаёт предстоящая череда выборов. В ноябре голосование пройдёт в Испании, а в 2027 году политические изменения ожидаются во Франции и Италии. На этом фоне национальным правительствам будет всё сложнее соглашаться на уступки, необходимые для принятия общеевропейских решений.

Ситуацию осложняет и отсутствие политической фигуры, способной объединить европейских лидеров. Один из дипломатов заявил Politico, что Европа осталась «без очевидного лидера». По его оценке, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обладает значительной властью, однако в ЕС сейчас нет политиков, сопоставимых по влиянию с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель или экс-президентом Франции Франсуа Миттераном.

Теперь председателю Евросовета Антониу Коште предстоит подготовить компромиссные предложения к экстренному саммиту 26 ноября. При этом Politico предупреждает, что затягивание бюджетных переговоров грозит Евросоюзу дополнительными проблемами на фоне экономического давления со стороны США и Китая.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Берлин выступил против увеличения немецких взносов в общеевропейскую казну, тогда как Париж отказался поддерживать существенное урезание программ финансирования. Позиции обоих лидеров осложняют внутренние политические проблемы: Мерц опасается усиления оппозиции, а Макрон — укрепления позиций своих соперников перед президентскими выборами.

Кроме того, Life.ru писал о критике в адрес Антониу Кошты со стороны европейских дипломатов. Его обвинили в неспособности удержать обсуждение под контролем. Особенно острые споры вызвала система торговли квотами на выбросы: Италия и ряд стран Центральной Европы потребовали отсрочки её введения, однако Германия, Франция и государства Северной Европы выступили против. Разногласия затянулись настолько, что запланированную пресс-конференцию Кошты и фон дер Ляйен пришлось отменить.