Politico: Дипломаты ЕС обвинили Кошту в провале переговоров лидеров союза

Председатель Европейского совета Антониу Кошта столкнулся с резкой критикой дипломатов после затянувшихся переговоров лидеров Евросоюза в Брюсселе. Собеседники Politico обвинили его в неспособности организовать обсуждение и удержать ход саммита под контролем.

«Он позволил переговорам выйти из-под контроля», — заявил один из дипломатов. По его словам, Кошта уступает в этом отношении своему предшественнику Шарлю Мишелю и не улавливает настроения участников встречи.

Другой собеседник издания сообщил о «огромном недовольстве» работой главы Евросовета. По его оценке, лидеры потратили значительную часть дня на согласование формулировок вместо содержательных переговоров.

Одним из главных источников разногласий стала система торговли квотами на выбросы углерода. Италия и ряд стран Центральной Европы выступили за отсрочку введения новой системы ETS2, тогда как Германия, Франция, Испания и государства Северной Европы возражали против такого подхода. Споры затянулись настолько, что запланированную пресс-конференцию Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пришлось отменить.

Не удалось достичь договорённостей и по следующему семилетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Разногласия по объёму расходов и приоритетам финансирования усилили сомнения в том, что соглашение получится заключить до конца 2026 года.

По итогам встречи лидеры поручили Еврокомиссии продолжить работу над мерами по сдерживанию высоких цен на энергию, а Коште — искать компромисс по бюджету. Специальный саммит, посвящённый финансовому плану ЕС, назначен на 26 ноября. На второй день встречи участники должны сосредоточиться на внешнеполитической повестке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, где также присутствовали Владимир Зеленский и глава Евросовета Антониу Кошта, заверила, что Евросоюз не намерен отменять санкции против России до окончания боевых действий на Украине.