Не отменим ни одной санкции, заверила фон дер Ляйен. По крайней мере, до конца конфликта на Украине
Фон дер Ляйен пообещала сохранить санкции против России до конца конфликта
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Евросоюз не намерен отменять санкции против России до окончания боевых действий на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, где также присутствовали Владимир Зеленский и глава Евросовета Антониу Кошта.
«Сейчас мы работаем над 22-м пакетом санкций. И одно можно сказать совершенно точно: мы не отменим ни одной санкции, пока Россия не прекратит войну», — заявила фон дер Ляйен. Её слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.
По словам главы ЕК, европейские лидеры также обсудят подготовку Украины к предстоящей зиме. В повестку вошли финансовые, бюджетные и военные потребности Киева на 2026 и 2027 годы. Кроме того, фон дер Ляйен заявила о намерении открыть до конца года два последних переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе заявила, что Украина находится в крайне тяжёлом положении перед предстоящей зимой и нуждается в дополнительной поддержке со стороны Евросоюза.
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