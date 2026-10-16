Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 16:00

Не отменим ни одной санкции, заверила фон дер Ляйен. По крайней мере, до конца конфликта на Украине

Фон дер Ляйен пообещала сохранить санкции против России до конца конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз не намерен отменять санкции против России до окончания боевых действий на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, где также присутствовали Владимир Зеленский и глава Евросовета Антониу Кошта.

«Сейчас мы работаем над 22-м пакетом санкций. И одно можно сказать совершенно точно: мы не отменим ни одной санкции, пока Россия не прекратит войну», — заявила фон дер Ляйен. Её слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

По словам главы ЕК, европейские лидеры также обсудят подготовку Украины к предстоящей зиме. В повестку вошли финансовые, бюджетные и военные потребности Киева на 2026 и 2027 годы. Кроме того, фон дер Ляйен заявила о намерении открыть до конца года два последних переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

Визы, деньги и трансляции: В ЕС хотят усилить давление на спортсменов РФ
Визы, деньги и трансляции: В ЕС хотят усилить давление на спортсменов РФ

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе заявила, что Украина находится в крайне тяжёлом положении перед предстоящей зимой и нуждается в дополнительной поддержке со стороны Евросоюза.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar