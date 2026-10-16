Не отменим ни одной санкции, заверила фон дер Ляйен. По крайней мере, до конца конфликта на Украине

Евросоюз не намерен отменять санкции против России до окончания боевых действий на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, где также присутствовали Владимир Зеленский и глава Евросовета Антониу Кошта.

«Сейчас мы работаем над 22-м пакетом санкций. И одно можно сказать совершенно точно: мы не отменим ни одной санкции, пока Россия не прекратит войну», — заявила фон дер Ляйен. Её слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

По словам главы ЕК, европейские лидеры также обсудят подготовку Украины к предстоящей зиме. В повестку вошли финансовые, бюджетные и военные потребности Киева на 2026 и 2027 годы. Кроме того, фон дер Ляйен заявила о намерении открыть до конца года два последних переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе заявила, что Украина находится в крайне тяжёлом положении перед предстоящей зимой и нуждается в дополнительной поддержке со стороны Евросоюза.