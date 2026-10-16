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Опубликовано 16 октября, 15:05

«Ситуация очень тяжёлая»: Каллас просит помочь Украине протянуть ещё одну зиму

Каллас призвала увеличить помощь Украине из-за тяжёлого положения перед зимой

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина находится в крайне тяжёлом положении перед предстоящей зимой и нуждается в дополнительной поддержке со стороны Евросоюза. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Тема помощи Киеву и состояния его критической инфраструктуры входит в официальную повестку встречи.

«Ситуация действительно очень тяжёлая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», — сказала Каллас журналистам.

По её словам, одной из главных потребностей Киева остаются дополнительные средства противовоздушной обороны. «Конечно, им нужна противовоздушная оборона. Это совершенно очевидно», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

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Ранее одна деталь в мимике выдала реальное отношение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к постоянным требованиям Владимира Зеленского выделить Киеву больше денег. Выслушивая его просьбы, глава ЕК выразительно вскинула брови.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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