«Ситуация очень тяжёлая»: Каллас просит помочь Украине протянуть ещё одну зиму

Украина находится в крайне тяжёлом положении перед предстоящей зимой и нуждается в дополнительной поддержке со стороны Евросоюза. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Тема помощи Киеву и состояния его критической инфраструктуры входит в официальную повестку встречи.

«Ситуация действительно очень тяжёлая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», — сказала Каллас журналистам.

По её словам, одной из главных потребностей Киева остаются дополнительные средства противовоздушной обороны. «Конечно, им нужна противовоздушная оборона. Это совершенно очевидно», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее одна деталь в мимике выдала реальное отношение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к постоянным требованиям Владимира Зеленского выделить Киеву больше денег. Выслушивая его просьбы, глава ЕК выразительно вскинула брови.