Поговорили и разошлись: Мерц признал отсутствие решений по Украине на саммите ЕС

Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился без конкретных решений по Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров.

«Решений не было, но произошёл обмен мнениями», — признал глава немецкого правительства.

По словам Мерца, участники саммита обсудили текущую ситуацию на Украине, однако никаких новых договорённостей по этому вопросу не достигли. Подробностей состоявшейся дискуссии канцлер не привёл.

Украинский вопрос рассматривался во второй день двухдневного саммита, проходившего 15–16 октября. К переговорам европейских лидеров присоединился Владимир Зеленский, который прибыл в Брюссель для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

При этом в первый день встречи внимание европейских политиков было сосредоточено на внутренних проблемах Евросоюза. Среди ключевых тем оказались высокие цены на энергоносители, конкурентоспособность экономики и разногласия вокруг семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз отказался выделить Украине дополнительные €27 млрд и ускорить выплаты по уже согласованному кредиту на €90 млрд. По данным Bloomberg, Киев рассчитывал досрочно получить часть средств, предусмотренных на 2027 год, однако Брюссель не согласился менять график перечислений. Из действующего кредитного пакета €60 млрд предназначены для военных нужд, ещё €30 млрд — для бюджетной поддержки. При этом дальнейшее финансирование зависит от выполнения Украиной согласованных с Еврокомиссией реформ, включая меры по борьбе с коррупцией.